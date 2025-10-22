Contes à croquer Lecture d’histoires Rue du Couvent Cléguérec

Contes à croquer Lecture d'histoires mercredi 22 octobre 2025.

Centre Culturel Perenn Cléguérec Morbihan

Début : 2025-10-22 11:00:00

2025-10-22

Venez écouter des histoires sur la nourriture (Roule galette, La soupe au caillou…) autour d’un tapis de lecture.

Lectures d’histoires avec les outils d’animation de la Médiathèque du Morbihan.

A partir de 3 ans | Centre Culturel Perenn | Gratuit | Réservation conseillée .

Centre Culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

Office de Tourisme de Pontivy Communauté