Contes à croquer Lecture d’histoires Rue du Couvent Cléguérec

Contes à croquer Lecture d'histoires mercredi 22 octobre 2025.
Rue du Couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec Morbihan
Début : 2025-10-22 11:00:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Venez écouter des histoires sur la nourriture (Roule galette, La soupe au caillou…) autour d’un tapis de lecture.
Lectures d’histoires avec les outils d’animation de la Médiathèque du Morbihan.
A partir de 3 ans | Centre Culturel Perenn | Gratuit | Réservation conseillée .
Rue du Couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99
