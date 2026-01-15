Contes à croquer Montreuil-Bellay

Contes à croquer

180 boulevard des Marronniers Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Début : 2026-02-11 16:30:00

fin : 2026-02-11 17:30:00

2026-02-11

Des contes pour voyager, des contes pour s’évader, des contes pour grandir, des contes pour rêver…

Chaque séance est suivie d’un atelier duo parents-enfants pour jouer avec la parole, les sensations, l’imaginaire en lien avec les histoires entendues.

Par Tiphaine Le Vaillant de l’association Fleurs de contes .

Mercredi 11 février 2026 de 16h30 à 17h30. .

Tales to travel, tales to escape, tales to grow, tales to dream…

