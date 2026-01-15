Contes à croquer Montreuil-Bellay
Contes à croquer Montreuil-Bellay mercredi 11 février 2026.
Contes à croquer
180 boulevard des Marronniers Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Début : 2026-02-11 16:30:00
fin : 2026-02-11 17:30:00
2026-02-11
Des contes pour voyager, des contes pour s’évader, des contes pour grandir, des contes pour rêver…
Chaque séance est suivie d’un atelier duo parents-enfants pour jouer avec la parole, les sensations, l’imaginaire en lien avec les histoires entendues.
Par Tiphaine Le Vaillant de l’association Fleurs de contes .
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 11 février 2026 de 16h30 à 17h30. .
+33 2 41 51 06 12
English :
Tales to travel, tales to escape, tales to grow, tales to dream…
L’événement Contes à croquer Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-01-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME