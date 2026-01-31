Contes à Déguster Café associatif des Gallets Rennes
Contes à Déguster Café associatif des Gallets Rennes Dimanche 1 février, 17h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Venez vous régaler les oreilles, avec les conteurs du monde du milieu, pour une session sur le thème « contes à déguster »
http://www.cafedesgallets.fr
Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine