Contes à Déguster Café associatif des Gallets Rennes Dimanche 1 février, 17h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Venez vous régaler les oreilles, avec les conteurs du monde du milieu, pour une session sur le thème « contes à déguster »

Début : 2026-02-01T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T18:00:00.000+01:00

http://www.cafedesgallets.fr

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



