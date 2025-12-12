CONTES À ÉPISODE BIEN AVANT NETFLIX, AVEC VOUS CHER PUBLIC SAISON 2 Pézenas

CONTES À ÉPISODE BIEN AVANT NETFLIX, AVEC VOUS CHER PUBLIC SAISON 2

Contes méditerranéens, entre facéties, poésie, humour et philosophie avec Kamel Guennoun

DU 10 AU 12 FEVRIER 2026

18H17 3 LIEUX DIFFERENTS

Contes à épisode bien avant Netflix, avec vous cher public (Saison 2)

Pour la deuxième année consécutive, Kamel Guennoun nous propose de poursuivre le tour de la Mer Méditerranée à partir d’un récit contemporain.

De l’Orient à l’Occident il n’y a pas si longtemps, les conteurs donnaient rendez-vous dans un lieu de vie sociale pour offrir leur parole nomade.

Kamel Guennoun nous propose de faire le tour de la mer méditerranée à partir d’un récit contemporain, autour d’un verre. Durant 3 épisodes, nous suivrons le héros Olivier, l’Homme qui avait mis le chemin sous ses pieds, au fil de ses rencontres avec le monde et ses habitants.

Mardi 10 février à 18h17 Lieu Ressources 26 Bd Frédéric et Irène Joliot-Curie

Mercredi 11 février à 18h17 Médiathèque Edmond Charlot 4 Place Frédéric Mistral

Jeudi 12 février à 18h17 L’A-musée Boby Lapointe 1 Place Gambetta

Durée du voyage 41 min

Tout public

CRÉATION Kamel Guennoun

26 Boulevard Frédéric et Irène Joliot-Cu Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 19 08

Mediterranean tales of facetiousness, poetry, humor and philosophy with Kamel Guennoun

