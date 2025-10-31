Contes à faire peur… juste un peu ! Route des Serres Saint-Paul-de-Vence
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 16:00:00
2025-10-31
Venez vivre des contes et aventures juste assez terrifiants pour frissonner à la médiathèque.
Route des Serres Médiathèque Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 41 70 mediatheque@saint-pauldevence.fr
English :
Come and experience tales and adventures just terrifying enough to make you shudder at the mediatheque.
German :
Erleben Sie in der Mediathek Märchen und Abenteuer, die gerade schaurig genug sind, um Ihnen einen Schauer über den Rücken zu jagen.
Italiano :
Venite a vivere storie e avventure abbastanza terrificanti da farvi rabbrividire alla biblioteca multimediale.
Espanol :
Venga a vivir historias y aventuras lo bastante terroríficas como para estremecerse en la biblioteca multimedia.
