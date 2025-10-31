Contes à faire peur… juste un peu ! Route des Serres Saint-Paul-de-Vence

Route des Serres Médiathèque Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Début : 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

2025-10-31

Venez vivre des contes et aventures juste assez terrifiants pour frissonner à la médiathèque.

Route des Serres Médiathèque Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 41 70 mediatheque@saint-pauldevence.fr

English :

Come and experience tales and adventures just terrifying enough to make you shudder at the mediatheque.

German :

Erleben Sie in der Mediathek Märchen und Abenteuer, die gerade schaurig genug sind, um Ihnen einen Schauer über den Rücken zu jagen.

Italiano :

Venite a vivere storie e avventure abbastanza terrificanti da farvi rabbrividire alla biblioteca multimediale.

Espanol :

Venga a vivir historias y aventuras lo bastante terroríficas como para estremecerse en la biblioteca multimedia.

L’événement Contes à faire peur… juste un peu ! Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence