CONTES A LA BASE DE LOISIRS DE LA PRADE DE LUNAS-LES-CHÂTEAUX Lunas 8 juillet 2025 07:00

Hérault

CONTES A LA BASE DE LOISIRS DE LA PRADE DE LUNAS-LES-CHÂTEAUX Route de Bédarieux Lunas Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

Contes pour tous, avec la compagnie « le Cry des Mythes » à la base de loisirs de la Prade à Lunas.

Gratuit pour les personnes qui ont payé leur accès à la base de loisirs.

Informations au 04 67 23 30 90.

RDV sur place

Contes pour tous, avec la compagnie « le Cry des Mythes » à la base de loisirs de la Prade à Lunas.

Gratuit pour les personnes qui ont payé leur accès à la base de loisirs.

Informations au 04 67 23 30 90.

RDV sur place .

Route de Bédarieux

Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 30 90

English :

Tales for all, with the company « le Cry des Mythes » at the Prade leisure park in Lunas.

Free for those who have paid for access to the leisure center.

Information on 04 67 23 30 90.

RDV on site

German :

Märchen für alle, mit der Kompanie « le Cry des Mythes » in der Freizeitanlage La Prade in Lunas.

Kostenlos für Personen, die für den Zugang zur Freizeitbasis bezahlt haben.

Informationen unter 04 67 23 30 90.

RDV vor Ort

Italiano :

Racconti per tutti, con la compagnia « le Cry des Mythes » al centro ricreativo Prade di Lunas.

Gratuito per chi ha pagato l’ingresso al centro ricreativo.

Informazioni al numero 04 67 23 30 90.

Punto d’incontro sul posto

Espanol :

Cuentos para todos, con la compañía « le Cry des Mythes » en el centro de ocio Prade de Lunas.

Gratuito para quienes hayan pagado la entrada al centro de ocio.

Información en el 04 67 23 30 90.

Punto de encuentro in situ

L’événement CONTES A LA BASE DE LOISIRS DE LA PRADE DE LUNAS-LES-CHÂTEAUX Lunas a été mis à jour le 2025-06-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB