Contes à la bibliothèque de Guéthary Médiathèque Guéthary

Contes à la bibliothèque de Guéthary
Médiathèque 74 rue du Comte de Swiecinski Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Lecture de contes théâtralisés. 3/6 ans.
Par Maddi Zubeldia, conteuse. .
Médiathèque 74 rue du Comte de Swiecinski Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 04 54 bibliotheque@guethary.fr
