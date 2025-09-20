Contes à la carte Chapelle Saint Roch Blain

Début : 2025-09-20T17:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-20T17:+ – 2025-09-20T18:+

Contes à la carte

Spectacle de conte

Dans les plaines venteuses

de Mongolie ou en désert

berbère, à l’autre bout du

Monde ou dans le Pas-de-

Calais… Conte à la carte est

un voyage sans bouger de

son siège !

La conteuse vous emmène,

selon vos envies, dans

des confins exotiques à la

rencontre de personnages

étranges certes, mais qui

dans le fond nous ressemblent

beaucoup…

Inspiré de contes traditionnels

récoltés lors de voyages

(Amérique Latine, Togo,

Maroc…Pas-de-Calais…), ce

spectacle nous invite dans

l’étrange. Il montre comment

les contes du bout du

monde et ceux de notre village

d’origine ne sont pas si

lointain tout compte fait. Ils

racontent un peu la même

chose. Ils nous parlent de

nous.

Par Noémie Truffaut

Tout public, à partir de 5

ans

Chapelle Saint Roch Saint Roch Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

@ DH Thomas Photography