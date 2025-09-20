Contes à la carte Chapelle Saint Roch Blain
Contes à la carte
Spectacle de conte
Dans les plaines venteuses
de Mongolie ou en désert
berbère, à l’autre bout du
Monde ou dans le Pas-de-
Calais… Conte à la carte est
un voyage sans bouger de
son siège !
La conteuse vous emmène,
selon vos envies, dans
des confins exotiques à la
rencontre de personnages
étranges certes, mais qui
dans le fond nous ressemblent
beaucoup…
Inspiré de contes traditionnels
récoltés lors de voyages
(Amérique Latine, Togo,
Maroc…Pas-de-Calais…), ce
spectacle nous invite dans
l’étrange. Il montre comment
les contes du bout du
monde et ceux de notre village
d’origine ne sont pas si
lointain tout compte fait. Ils
racontent un peu la même
chose. Ils nous parlent de
nous.
Par Noémie Truffaut
Tout public, à partir de 5
ans
Chapelle Saint Roch Saint Roch Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire
