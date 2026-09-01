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AGENDA · Dompierre-sur-Besbre

Contes à la carte Rue Saint-Louis Dompierre-sur-Besbre

mercredi 23 septembre 2026 · Rue Saint-Louis · Dompierre-sur-Besbre

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue Saint-Louis
Adresse
Médiathèque
Ville
03290 Dompierre-sur-Besbre
Département
Allier
Tarif

Dompierre-sur-Besbre

Contes à la carte

Rue Saint-Louis Médiathèque Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Représentation « Contes à la carte » organisée par la Communauté de communes
  .

Rue Saint-Louis Médiathèque Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 00 99  contact@interco-abl.fr

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English :

« Contes %E0 la carte » performance organized by the Community of Municipalities

L’événement Contes à la carte Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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