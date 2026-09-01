Contes à la carte Rue Saint-Louis Dompierre-sur-Besbre
mercredi 23 septembre 2026 · Rue Saint-Louis · Dompierre-sur-Besbre
Informations pratiques
Dompierre-sur-Besbre
Contes à la carte
Rue Saint-Louis Médiathèque Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Représentation « Contes à la carte » organisée par la Communauté de communes
.
Rue Saint-Louis Médiathèque Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 00 99 contact@interco-abl.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
« Contes %E0 la carte » performance organized by the Community of Municipalities
L’événement Contes à la carte Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
À voir aussi à Dompierre-sur-Besbre (Allier)
- Le caquetoire fête ses 10 ans Café associatif le Caquetoire Dompierre-sur-Besbre 19 septembre 2026
- Conférence Le bien être chez les Seniors Le Caquetoire Dompierre-sur-Besbre 22 septembre 2026
- Les folles aventures de Monsieur Piedom Rue Saint-Louis Dompierre-sur-Besbre 23 septembre 2026
- Conférence Mieux connaître la ménopause Le Caquetoire Dompierre-sur-Besbre 25 septembre 2026
- Représentation de l’homme qui rit de Gaf’Alu Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre 25 septembre 2026