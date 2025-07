Contes à la ferme bouquet de légendes Bourbach-le-Haut

Contes à la ferme bouquet de légendes Bourbach-le-Haut vendredi 8 août 2025.

Contes à la ferme bouquet de légendes

Ferme auberge des Buissonnets Bourbach-le-Haut Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-08-08 21:00:00

fin : 2025-08-14

2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15

Un moment magique à partager en famille, pour les enfants et les aînés à partir de 6 ans .

Plongez dans l’univers magique des contes et légendes d’Alsace pour une veillée aux senteurs de l’imaginaire. Laissez-vous emporter et profitez de l’enchantement des parfums de fées, un zeste de lutin, et peut-être un petit fumet de sorcières… Et quoi de plus fabuleux que de s’offrir un moment de rêve, un soir d’été, à la tombée de la nuit. Un moment magique à partager en famille, pour les enfants à partir de 6 ans. .

Ferme auberge des Buissonnets Bourbach-le-Haut 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 42 24 12 100grillons@sfr.fr

English :

A magical moment to share with the family, for children and seniors from 6 years old.

German :

Ein magischer Moment für die ganze Familie, für Kinder und Senioren ab 6 Jahren .

Italiano :

Un momento magico da condividere con tutta la famiglia, per bambini e adulti dai 6 anni in su.

Espanol :

Un momento mágico para compartir con toda la familia, para niños y adultos a partir de 6 años.

