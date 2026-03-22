Contes à la Ferme de la Piloterie

La Piloterie Rivarennes Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-08

Découverte de la Ferme de La Piloterie, chèvrerie-fromagerie de chèvres de race Poitevine et spectacle conté de Corinne Duchêne.

A partir de 17h: Visite gratuite de la chèvrerie-fromagerie, puis planches apéro sur réservation (dès 18h30) et à 20h spectacle conté payant Le légendaire des arbres et de la forêt de Corinne Duchêne. En août se sera le spectacle conté payant Contes entre chien et loup de Corinne Duchêne 5 .

La Piloterie Rivarennes 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 69 07 69 fromagerielapiloterie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Ferme de La Piloterie, a goat farm with Poitevine breed goats, and Corinne Duchêne’s storytelling show.

L’événement Contes à la Ferme de la Piloterie Rivarennes a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne