Contes à la ferme Mollau

Contes à la ferme Mollau vendredi 1 août 2025.

Contes à la ferme

20 Rue du tir Mollau Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-08-01 21:00:00

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-01 2025-08-02 2025-08-04 2025-08-05 2025-08-06

Les veillées à 21h00 Contes à la ferme Petites légendes au crépuscule

Le soir venu, les fermes de montagne offrent un cadre idéal pour des veillées contées. A l’abri d’une grange, vous serez confortablement installés sur des bottes de paille. A la lueur des lampes à pétrole, vous écouterez les légendes de ces montagnes…

La ferme propose un barbecue paysan à 19h

Places limitées.

20 Rue du tir Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 73 67

English :

Evenings at 9:00 pm: Storytelling on the farm « Petites légendes au crépuscule » (Little legends at dusk)

In the evening, mountain farms offer the ideal setting for storytelling evenings. In the shelter of a barn, you’ll be comfortably seated on straw bales. By the light of kerosene lamps, you’ll listen to the legends of these mountains…

Farm barbecue at 7pm

Places are limited.

German :

Die Nachtwachen um 21:00 Uhr: Märchen auf dem Bauernhof « Kleine Legenden in der Abenddämmerung »

Am Abend bieten die Bauernhöfe in den Bergen einen idealen Rahmen für erzählte Nachtwachen. Im Schutz einer Scheune sitzen Sie gemütlich auf Strohballen. Im Schein der Petroleumlampen lauschen Sie den Legenden dieser Berge…

Der Bauernhof bietet um 19 Uhr ein Bauerngrillen an

Begrenzte Plätze.

Italiano :

Sera alle 21.00: Racconto in fattoria « Petites légendes au crépuscule » (« Piccole leggende al tramonto »)

Al calar della sera, le fattorie di montagna sono la cornice ideale per le serate di narrazione. Al riparo di un fienile, sarete comodamente seduti su balle di paglia. Alla luce di lampade a paraffina, potrete ascoltare le leggende di queste montagne…

La fattoria offre un barbecue in stile country alle 19.00

I posti sono limitati.

Espanol :

Veladas a las 21.00: Cuentacuentos en la granja « Petites légendes au crépuscule » (« Pequeñas leyendas al anochecer »)

Al caer la tarde, las granjas de montaña ofrecen el marco ideal para las veladas de cuentacuentos. Al abrigo de un granero, te sentarás cómodamente sobre balas de paja. A la luz de lámparas de parafina, podrá escuchar las leyendas de estas montañas…

La granja ofrece una barbacoa campestre a las 19 h

Plazas limitadas.

