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AGENDA · Lombron

Contes à la veillée Lombron

vendredi 17 juillet 2026 · Lombron

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
72450 Lombron
Département
Sarthe
Tarif

Lombron

Contes à la veillée

Place de l’église Lombron Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Une soirée féerique vous attend !
La Confrérie de la Quintefeuille vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition des Contes à la Veillée.

Venez partager un moment hors du temps, où les histoires prennent vie sous les étoiles, dans une ambiance conviviale et magique, au cœur du village.

Petits et grands sont les bienvenus pour cette belle soirée de contes et d’évasion.   .

Place de l’église Lombron 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 74 08 08 

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English :

A magical evening awaits you!

L’événement Contes à la veillée Lombron a été mis à jour le 2026-07-06 par Pays Perche Sarthois

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