Contes à plumes et à poils en musique chez Lama Émoi Saint-Aignan

Contes à plumes et à poils en musique chez Lama Émoi
83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan Loir-et-Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Contes à plumes et à poils en musique chez Lama Émoi par Sandra Goldenberg. Nourrissage, spectacle + boisson 5 .
83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 52 69 76
English :
Storytelling and music by Sandra Goldenberg. Snacks with llamas and alpacas.
