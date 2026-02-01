Contes à plumes et à poils en musique chez Lama Émoi

83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Contes à plumes et à poils en musique chez Lama Émoi

Contes à plumes et à poils en musique chez Lama Émoi par Sandra Goldenberg. Nourrissage, spectacle + boisson 5 .

83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 52 69 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Storytelling and music by Sandra Goldenberg. Snacks with llamas and alpacas.

L’événement Contes à plumes et à poils en musique chez Lama Émoi Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-02-05 par ADT41