Contes à tous vents Le Rozel

Contes à tous vents Le Rozel mardi 15 juillet 2025.

Contes à tous vents

Plage du Rozel Le Rozel Manche

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-07-15 20:30:00

fin : 2025-07-15 22:00:00

Date(s) :

2025-07-15

En soirée, face à la mer et assis sur le sable de la plage du Rozel, laissez vagabonder votre esprit au rythme des contes lus par Krystin. Profitez d’un beau coucher de soleil sur la mer, et découvrez les histoires et légendes locales.

Les lectures se déroulant sur le sable, nous vous invitons à prévoir un siège d’appoint, ou un plaid, serviette de plage.

Plage du Rozel Le Rozel 50340 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Contes à tous vents

In the evening, facing the sea and sitting on the sand of Le Rozel beach, let your mind wander to the rhythm of tales read by Krystin. Enjoy a beautiful sunset over the sea, and discover local stories and legends.

As the readings take place on the sand, we invite you to bring a booster seat or a beach towel.

German :

Am Abend, mit Blick auf das Meer und im Sand des Strandes von Le Rozel sitzend, lassen Sie Ihre Gedanken im Rhythmus der von Krystin vorgelesenen Märchen schweifen. Genießen Sie einen schönen Sonnenuntergang über dem Meer und erfahren Sie mehr über die lokalen Geschichten und Legenden.

Da die Lesungen auf dem Sand stattfinden, bitten wir Sie, einen zusätzlichen Sitzplatz oder eine Decke, ein Strandtuch mitzubringen.

Italiano :

La sera, di fronte al mare e seduti sulla sabbia della spiaggia di Le Rozel, lasciate che la vostra mente vaghi al ritmo dei racconti letti da Krystin. Godetevi lo splendido tramonto sul mare e scoprite le storie e le leggende locali.

Poiché le letture si svolgono sulla sabbia, si consiglia di portare con sé un seggiolino, una coperta o un telo da mare.

Espanol :

Por la noche, frente al mar y sentado en la arena de la playa de Le Rozel, deje vagar su mente al ritmo de los cuentos leídos por Krystin. Disfrute de una hermosa puesta de sol sobre el mar y descubra historias y leyendas locales.

Como las lecturas tienen lugar sobre la arena, le sugerimos que traiga un asiento para niños, o una manta o toalla de playa.

