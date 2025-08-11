CONTES À TOUT VENT Gorges du Tarn Causses

Venez écouter des histoires pour petits et grands au panorama du Saltadou. Sur place, buvette et restauration (sur réservation, après les contes).

Panorama du Saltadou Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 61 97 92 65

English :

Come and listen to stories for young and old at the Saltadou panorama. On-site refreshments and food (booking required, after the stories).

German :

Hören Sie sich im Panorama des Saltadou Geschichten für Groß und Klein an. Vor Ort gibt es Getränke und Essen (auf Reservierung, nach den Erzählungen).

Italiano :

Venite ad ascoltare storie per grandi e piccini al panorama di Saltadou. Rinfreschi e bevande disponibili in loco (su prenotazione dopo i racconti).

Espanol :

Venga a escuchar cuentos para grandes y pequeños en el panorama de Saltadou. Refrescos y tentempiés disponibles in situ (previa reserva después de los cuentos).

