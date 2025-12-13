Contes à travers champs Médiathèque Luce Courville Nantes
Contes à travers champs Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 24 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 16:00 –
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Dans le cadre des Nuits de la lecture.Spectacle par la compagnie Contes de TraverseDans les champs comme dans les bois, il se passe toujours quelque chose : trésor caché, course poursuite… Autant de surprises à venir découvrir !
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/