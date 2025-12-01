Contes Angeronalia Musée de Die et du Diois Die
Contes Angeronalia Musée de Die et du Diois Die jeudi 18 décembre 2025.
Contes Angeronalia
Musée de Die et du Diois 11 rue Camille Buffardel Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 18:00:00
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
Inspirée des anciennes fête romaines, cette soirée célèbre le combat d’Angerona, déesse du silence et du renouveau contre les ténèbres hivernales.
.
Musée de Die et du Diois 11 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 40 05 musee@mairie-die.fr
English :
Inspired by ancient Roman festivals, this evening celebrates the struggle of Angerona, goddess of silence and renewal, against the winter darkness.
German :
Inspiriert von den alten römischen Festen feiert dieser Abend den Kampf von Angerona, der Göttin der Stille und der Erneuerung, gegen die winterliche Dunkelheit.
Italiano :
Ispirata alle antiche feste romane, questa serata celebra la lotta di Angerona, dea del silenzio e del rinnovamento, contro l’oscurità invernale.
Espanol :
Inspirada en los antiguos festivales romanos, esta velada celebra la lucha de Angerona, diosa del silencio y la renovación, contra la oscuridad invernal.
L’événement Contes Angeronalia Die a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Pays Diois