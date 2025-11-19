Contes animés Rue des écoles La Crèche

Contes animés Rue des écoles La Crèche mercredi 19 novembre 2025.

Contes animés

Rue des écoles Médiathèques La Ronde des mots La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Venez écouter des histoires mises en scène

par vos bibliothécaires. Événement dans le

cadre de la semaine de l’enfance consacré

à la lecture et au jeu et organisée par le

Département des Deux-Sèvres.

> A partir de 3 ans

> Sur Inscription au 05.49.05.36.09 .

Rue des écoles Médiathèques La Ronde des mots La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheques.lacreche@cc-hvs.fr

English : Contes animés

German : Contes animés

Italiano :

Espanol : Contes animés

L’événement Contes animés La Crèche a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Haut Val De Sèvre