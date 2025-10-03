Contes Médiathèque Arbois

Médiathèque 9 Grande Rue Arbois Jura

Gratuit

Début : 2025-10-03 18:30:00

Dans le cadre des journées nationales Biblis en folie contes pour les 4-8 ans à la bibliothèque.

Egalité Diversité

Prêtes à affronter tous les dangers nos héroïnes t’invitent à partager leurs aventures.

Sur réservation. .

Médiathèque 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 41 90 bibliotheque.arbois@cc-aps.fr

