Contes Médiathèque Arbois
Contes Médiathèque Arbois vendredi 3 octobre 2025.
Contes
Médiathèque 9 Grande Rue Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-03 18:30:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Dans le cadre des journées nationales Biblis en folie contes pour les 4-8 ans à la bibliothèque.
Egalité Diversité
Prêtes à affronter tous les dangers nos héroïnes t’invitent à partager leurs aventures.
Sur réservation. .
Médiathèque 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 41 90 bibliotheque.arbois@cc-aps.fr
