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Contes Atelier Fleurs et natures Médiathèque ludothèque intercommunale Delme

Contes Atelier Fleurs et natures Médiathèque ludothèque intercommunale Delme

Contes Atelier Fleurs et natures Médiathèque ludothèque intercommunale Delme mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Médiathèque ludothèque intercommunale

Adresse : 7 impasse Saint-Germain

Ville : 57590 Delme

Département : Moselle

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Contes Atelier Fleurs et natures

Médiathèque ludothèque intercommunale 7 impasse Saint-Germain Delme Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 09:30:00
fin : 2026-04-29 11:30:00

Date(s) :
2026-04-22 2026-04-29

Découverte des albums Un beau bouquet de Lucie Brunellière, Un petit tour de Simon Howe, puis Rosie Pink de Didier Lévy et Lisa Zordan. Atelier créatif en rapport avec les fleurs et le printemps animé par le Foyer Rural de Delme !Enfants
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Médiathèque ludothèque intercommunale 7 impasse Saint-Germain Delme 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 01 39 91  mediathequededelme@orange.fr

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English :

Discover the albums Un beau bouquet by Lucie Brunellière, Un petit tour by Simon Howe, and Rosie Pink by Didier Lévy and Lisa Zordan. Creative workshop on flowers and spring, led by Delme’s Foyer Rural!

L’événement Contes Atelier Fleurs et natures Delme a été mis à jour le 2026-03-21 par OT DU PAYS SAULNOIS