Contes au château Brélès

Contes au château

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 15:30:00

2026-02-21

Voyagez par les contes dans des histoires étonnantes mêlant aventures, gourmandises et paysages forestiers.

Embarquez et vivez au rythme de l’imaginaire de notre conteuse pour le plus grand émerveillement des petits comme des grands.

Tout public, à partir de 6 ans.

Prévoyez une tenue suffisamment chaude et confortable les grandes bâtisses sont fraîches …

À votre arrivée à Kergroadez, présentez-vous à l’accueil pour faire enregistrer vos billets. .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

