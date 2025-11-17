Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Contes au coin du feu Place de l'Abbaye Luxeuil-les-Bains dimanche 21 décembre 2025.

Contes au coin du feu

Place de l’Abbaye Marché de Noël Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Gratuit
Gratuit

Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21

2025-12-21

Avec Franck Meinen.
Un monde magique peuplé de lutins et de créatures fantastiques.
À 16h, 17h 18h sur le marché de Noël.   .

Place de l’Abbaye Marché de Noël Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41  tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

