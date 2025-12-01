Contes au coin du feu Saujon
Contes au coin du feu Saujon vendredi 12 décembre 2025.
Contes au coin du feu
Rue Carnot et place de l'église Saujon Charente-Maritime
Début : Samedi 2025-12-12 18:30:00
fin : 2025-12-13 18:30:00
2025-12-12
Contes au coeur du jardin de feu et de lumière
.
Rue Carnot et place de l'église Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
English :
Tales from the garden of fire and light
German :
Märchen im Herzen des Gartens aus Feuer und Licht
Italiano :
Racconti dal cuore del giardino di fuoco e luce
Espanol :
Cuentos desde el corazón del jardín de fuego y luz
L’événement Contes au coin du feu Saujon a été mis à jour le 2025-11-06 par Mairie de Saujon