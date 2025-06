Contes au coin du lac Tauriac 7 juillet 2025 17:30

Lot

Contes au coin du lac Au lac Tauriac Lot

Début : 2025-07-07 17:30:00

fin : 2025-07-28

2025-07-07

2025-07-28

2025-08-11

Un moment magique au bord du lac de Tauriac où petits et grands écoutent des histoires sous un arbre, avec la nature pour décor. L’événement est reporté au lendemain en cas de pluie

.

Au lac

Tauriac 46130 Lot Occitanie

English :

A magical moment on the shores of Lac de Tauriac, where young and old can listen to stories under a tree, with nature as the backdrop. The event is postponed until the following day in case of rain

German :

Ein magischer Moment am Ufer des Sees von Tauriac, wo Groß und Klein unter einem Baum Geschichten lauschen, mit der Natur als Kulisse. Die Veranstaltung wird bei Regen auf den nächsten Tag verschoben

Italiano :

Un momento magico sulle rive del Lac de Tauriac, dove grandi e piccini potranno ascoltare storie sotto un albero, con la natura come sfondo. In caso di pioggia, l’evento è rimandato al giorno successivo

Espanol :

Un momento mágico a orillas del lago de Tauriac, donde pequeños y mayores podrán escuchar cuentos bajo un árbol, con la naturaleza como telón de fondo. El acto se pospone al día siguiente en caso de lluvia

L’événement Contes au coin du lac Tauriac a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Vallée de la Dordogne