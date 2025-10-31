Contes au fil de l’Oust la Samain Pass’Temps Malestroit

Pass'Temps 5-7 rue Sainte-Anne Malestroit Morbihan

31 octobre 2025 18:00:00

2025-10-31

La ville de Malestroit cache bien des mystères entre ses ruelles de maisons à pan de bois, les sculptures grimaçantes de son église ou les berges ombragées de la belle rivière Oust. Oserez-vous partir à leur découverte et percer les secrets de la dame blanche Ermengarde ? Aurez-vous l’audace d’entrer dans la danse des follets, de défier le diable de Saint Congard ou encore de pénétrer dans l’ombre sinistre du château de Beaumont ? C’est l’aventure à laquelle nous vous convions au cours d’une visite contée dans les rues de la perle de l’Oust durant laquelle grands et petits pourront explorer ou redécouvrir la magie des contes et légendes du pays de Malestroit, de la bretagne gallèse et bretonnante et même d’ailleurs.

Balade contée avec Florian Biebel.

vendredi 31 octobre, départ à 18h du Pass’temps

10 ans et + | gratuit | sur réservation au 02 97 75 18 15 ou passtemps@malestroit.bzh .

Pass’Temps 5-7 rue Sainte-Anne Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 18 15

