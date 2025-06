Contes au jardin par l’association La Sye Telle Cobonne 28 juin 2025 16:00

Drôme

Contes au jardin par l’association La Sye Telle Cobonne Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

pour les moins de 15 ans et leurs adultes accompagnants.

Date : 2025-06-28

Début : 2025-06-28 16:00:00

fin : 2025-06-28 23:00:00

Date(s) :

2025-06-28

L’association la Sye Telle vous invite à partager des moments de légèreté et de poésie à l’occasion des Contes au jardin dans le village de Cobonne.

Cobonne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 46 66 23

English :

The association la Sye Telle invites you to share light-hearted, poetic moments at its « Contes au jardin » event in the village of Cobonne.

German :

Der Verein la Sye Telle lädt Sie ein, bei den « Contes au jardin » (Geschichten im Garten) im Dorf Cobonne Momente der Leichtigkeit und Poesie zu teilen.

Italiano :

L’associazione Sye Telle vi invita a condividere momenti leggeri e poetici in occasione dell’evento « Racconti in giardino » nel villaggio di Cobonne.

Espanol :

La asociación Sye Telle le invita a compartir momentos alegres y poéticos en su evento « Cuentos en el jardín », en el pueblo de Cobonne.

