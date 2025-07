CONTES AU JARDIN Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères

CONTES AU JARDIN Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères jeudi 17 juillet 2025.

CONTES AU JARDIN

Lieu-dit La Garde-Guérin Jardin de Dorka Prévenchères Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Gratuit

Participation libre

Début : 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-07-17 19:00:00

2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Tous les jeudis de l’été, au jardin de Dorka, à 18h,

spectacle CONTES DU JARDIN, à partir de 7ans.

Durée 50mn

Tarif libre et conscient à partir de 10€

Lieu-dit La Garde-Guérin Jardin de Dorka Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 7 88 72 39 87

English :

Every Thursday throughout the summer, in the Dorka garden, at 6pm,

cONTES DU JARDIN show, for children aged 7 and up.

Duration: 50 min

Free admission and conscious from 10?

German :

Jeden Donnerstag im Sommer, im Garten von Dorka, um 18 Uhr,

vorstellung CONTES DU JARDIN, ab 7 Jahren.

Dauer: 50 Minuten

Freier und bewusster Tarif ab 10?

Italiano :

Ogni giovedì d’estate, nel giardino di Dorka, alle ore 18.00,

racconti dal giardino, dai 7 anni in su.

Durata 50 minuti

Ingresso libero e consapevole a partire da 10?

Espanol :

Todos los jueves del verano, en el jardín Dorka, a las 18 h,

cUENTOS DEL JARDÍN, a partir de 7 años.

Duración 50 minutos

Entrada gratuita y consciente a partir de 10?

