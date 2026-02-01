Contes au moulin du Couffon · [P’TITE FABRIQUE] Route de Guissény Kerlouan

Contes au moulin du Couffon · [P’TITE FABRIQUE]

La Bretagne à peu de choses près un voyage conté entre légendes et souvenirs

Plongez dans l’univers envoûtant d’Achille Grimaud, conteur et auteur originaire de Clohars-Carnoët. Depuis plus de quinze ans, il donne vie à la Bretagne de son enfance, mêlant imaginaire, grandes légendes et petites anecdotes avec une touche d’ironie et d’émotion. Entre improvisation et écriture, ses récits oscillent entre les souvenirs de la côte finistérienne, les portraits des anciens et leurs expressions savoureuses. Une invitation à redécouvrir la Bretagne d’hier pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.

Un spectacle à savourer dans un écrin d’exception le Moulin du Couffon

Pour accueillir ces histoires, il fallait un lieu à la hauteur intime, chargé d’histoire et de charme. Le Moulin du Couffon, moulin à marée niché à Kerlouan, est l’écrin idéal pour ce voyage conté. Noëmie Houdusse et le chef Robin Boudias vous y accueillent avec chaleur, et vous proposent de prolonger la soirée autour d’un menu spécialement conçu pour l’occasion, à 31€ au lieu de 36€.

Une soirée où se mêlent art et gourmandise

Ne manquez pas cette double expérience l’art du conte d’Achille Grimaud, suivi d’un dîner dans un cadre enchanteur. Réservez vite votre place pour le spectacle et votre table pour un moment gustatif inoubliable !

Réserver votre place pour le spectacle Sur place à Tourisme Côte des Légendes à Lesneven, Meneham ou Plounéour-Brignogan-Plages · tourisme@cotedeslegendes.bzh · 02 29 61 13 60 · en ligne en cliquant ici.

Réserver votre table au Moulin du Couffon le Moulin du Couffon, 1865 route de Guisseny à Kerlouan · contact@moulinducouffon.fr · 06 21 40 21 53 · moulinducouffon.com .

