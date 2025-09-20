Contes au musée archéologique Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon Dijon

Contes au musée archéologique Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon Dijon samedi 20 septembre 2025.

Contes au musée archéologique 20 et 21 septembre Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon Côte-d’Or

Rendez-vous dans le dortoir des bénédictins (1er étage).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T16:45:00

Au Moyen Âge, les bâtisseurs de cathédrale étaient compagnons : tailleurs de pierre, maîtres verriers, charpentiers vivaient ensemble, tous rassemblés autour d’un chef-d’œuvre. Rêves de grandeur, beauté, mais aussi ambitions et jalousies se côtoyaient. Venez écouter les contes et les légendes qui nous révèlent leurs secrets, avec la conteuse Constance Félix (durée : 15 minutes).

Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon 5 rue Docteur Maret, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 44 95 95 https://www.orchestredijonbourgogne.fr/

Au Moyen Âge, les bâtisseurs de cathédrale étaient compagnons : tailleurs de pierre, maîtres verriers, charpentiers vivaient ensemble, tous rassemblés autour d’un chef-d’œuvre. Rêves de grandeur, et…

© Philippe Bornier / Direction des musées de Dijon