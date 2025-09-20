Contes au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon

Rendez-vous dans les cuisines ducales (rez-de-chaussée).

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée des Beaux-Arts de Dijon vous propose de venir écouter des « Contes en Cuisines ducales » (durée : 30 minutesà.

Au menu : des histoires issues de notre patrimoine oral. Vous serez ainsi invités à savourer les deux oralités : celle de la parole, qui évoque les repas !

Avec le conteur Bernard Bacherot de La Compagnie des Contes.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France

© Philippe Bornier / Direction des musées de Dijon