Contes au musée, Musée de Guéthary, Guéthary

Contes au musée Samedi 23 mai, 20h00 Musée de Guéthary Pyrénées-Atlantiques

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Les histoires de Julie

Conteuse de formation en histoire de l’art, Julie crée des liens entre les oeuvres et les mots autour d’une déambulation qui invite au voyage et convoque tous les sens.

Elle mêlera lors de ce rendez-vous des contes italiens de sa collecte et l’imprégnation des œuvres sur notre imaginaire personnel et collectif.

Musée de Guéthary 165 Avenue du Général de Gaulle, 64210 Guéthary, France Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559548637 https://www.musee-de-guethary.fr Collection du sculpteur polonais Georges Clément de Swiecinski (1878 – 1958) qui vécut et travailla à Guétary où il éxécuta le tombeau de P-J Toulet (statues, bronzes, médailles, terres cuites et céramiques). Le fonds littéraire du poète Toulet (éditions rares et originales et la correspondance du poète). Fonds romain constituée à la suite de la découverte à Guétary en 1984 de l’emplacement d’une fabrique de salaison de thon, destinée à l’élaboration du « garum » condiment fort prisé des Romains. Fonds Préhistorique du paléolithique ancien au néolithique. Se garer en bas du parc ou dans les rues autour du musée, pas d’accès direct au musée en voiture (accès réservé aux personnes à mobilité réduite).

Les histoires de Julie

©Les histoires de Julie