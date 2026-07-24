Contes au Verger verger communal Launstroff
samedi 1 août 2026 · verger communal · Launstroff
Informations pratiques
Launstroff
Contes au Verger
verger communal Route de waldwisse Launstroff Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Passez une fin de journée mémorable au Verger Communal de Launstroff ! À partir de 16h, vous serais accueilli dans le village des artisans, entre créations et gourmandises. La magie continuera ensuite avec un spectacle jeune public à 18h30 puis des contes tout public dès 19h30. Enfin, à la tombée de la nuit, le verger sera illuminé par une animation mêlant danse et feu.Tout public
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verger communal Route de waldwisse Launstroff 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 36 67
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English :
Spend a memorable evening at the Verger Communal de Launstroff! Starting at 4:00 p.m., you’ll be welcomed to the artisans’ village, featuring crafts and treats. The magic will continue with a show for young audiences at 6:30 p.m., followed by storytelling for all ages starting at 7:30 p.m. Finally, as night falls, the orchard will be illuminated by a performance combining dance and fire.
L’événement Contes au Verger Launstroff a été mis à jour le 2026-07-24 par TROIS FRONTIERES TOURISME