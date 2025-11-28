CONTES AUTOUR DU MONDE Boisseron
CONTES AUTOUR DU MONDE
Boisseron Hérault
VENDREDI 28 NOVEMBRE À 20H30
Bibliothèque Boisseron
Public familial à partir de 10 ans.
Durée: 1h10
Sur inscription au 04 67 67 93 19
ou bib.boisseron@lunelagglo.fr
Par Hervé Le Jacq, conteur.
Des contes et légendes de France, de la
Bretagne à l’Occitanie, et des contes qui
viennent de beaucoup plus loin. Le conteur
s’accompagne d’instruments du monde
pour guider les rêveries. .
English :
FRIDAY, NOVEMBER 28 AT 8:30 P.M
Library Boisseron
Family audience from 10 years.
Duration: 1h10
Registration on 04 67 67 93 19
or bib.boisseron@lunelagglo.fr
German :
FREITAG, 28. NOVEMBER UM 20.30 UHR
Bibliothek Boisseron
Familienpublikum ab 10 Jahren.
Dauer: 1h10
Nach Anmeldung unter 04 67 67 93 19
oder bib.boisseron@lunelagglo.fr
Italiano :
VENERDÌ 28 NOVEMBRE ALLE 20.30
Biblioteca Boisseron
Per famiglie dai 10 anni in su.
Durata: 1h10
Iscrizione obbligatoria al numero 04 67 67 93 19
o bib.boisseron@lunelagglo.fr
Espanol :
VIERNES 28 DE NOVIEMBRE A LAS 20.30 H
Biblioteca Boisseron
Para familias a partir de 10 años.
Duración: 1h10
Inscripción obligatoria en el 04 67 67 93 19
o bib.boisseron@lunelagglo.fr
