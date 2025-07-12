Contes aux couleurs d’Estève Bourges
Contes aux couleurs d'Estève Bourges jeudi 21 août 2025.
Contes aux couleurs d’Estève
13 Rue Édouard Branly Bourges Cher
Tarif : 6 EUR
Début : 2025-08-21 10:00:00
fin : 2025-10-23 11:15:00
2025-08-21 2025-10-23
Laissez-vous emporter par la conteuse Sophie Barron, qui invite petits et grands à voyager au cœur de l’œuvre de Maurice Estève.
Inscription obligatoire.
English :
Let yourself be carried away by storyteller Sophie Barron, who invites young and old alike to travel to the heart of Maurice Estève’s work.
German :
Lassen Sie sich von der Erzählerin Sophie Barron mitreißen, die Groß und Klein auf eine Reise durch das Werk von Maurice Estève einlädt.
Italiano :
Lasciatevi trasportare dalla narratrice Sophie Barron, che invita grandi e piccini a viaggiare nel cuore dell’opera di Maurice Estève.
Espanol :
Déjese llevar por la narradora Sophie Barron, que invita a grandes y pequeños a viajar al corazón de la obra de Maurice Estève.
