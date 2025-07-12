Contes aux couleurs d’Estève Bourges

Contes aux couleurs d’Estève

13 Rue Édouard Branly Bourges Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-08-21 10:00:00

fin : 2025-10-23 11:15:00

Laissez-vous emporter par la conteuse Sophie Barron, qui invite petits et grands à voyager au cœur de l’œuvre de Maurice Estève.

Inscription obligatoire. 6 .

English :

Let yourself be carried away by storyteller Sophie Barron, who invites young and old alike to travel to the heart of Maurice Estève’s work.

German :

Lassen Sie sich von der Erzählerin Sophie Barron mitreißen, die Groß und Klein auf eine Reise durch das Werk von Maurice Estève einlädt.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla narratrice Sophie Barron, che invita grandi e piccini a viaggiare nel cuore dell’opera di Maurice Estève.

Espanol :

Déjese llevar por la narradora Sophie Barron, que invita a grandes y pequeños a viajar al corazón de la obra de Maurice Estève.

