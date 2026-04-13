CONTES AVANT LA PLEINE LUNE, Le Morne-Rouge, Le Morne-Rouge

CONTES AVANT LA PLEINE LUNE Jeudi 30 avril, 19h00 Le Morne-Rouge

Entrée : Participation libre / Plus d’infos : Message WhatsApp ou texto : 696 45 51 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T01:00:00+02:00 – 2026-05-01T05:59:00+02:00

Fin : 2026-05-01T01:00:00+02:00 – 2026-05-01T05:59:00+02:00

Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge 97260 Martinique

Venez écouter les Artistes AMI-vous conter leurs plus belles histoires à la lumière de l’astre lunaire. Devant la Maison des Volcans, Ville du Morne-Rouge