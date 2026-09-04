UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Thiviers

Contes avec Claire El Mejdoub Bibliothèque de Thiviers Thiviers

mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque de Thiviers · Thiviers

Contes avec Claire El Mejdoub Bibliothèque de Thiviers Thiviers

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Bibliothèque de Thiviers
Adresse
3 Espace Rodolphe Charles Césard
Ville
24551 Thiviers
Département
Dordogne
Tarif

Thiviers

Contes avec Claire El Mejdoub

Bibliothèque de Thiviers 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:30:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

Contes de grenouilles pour toute la famille avec Claire EL MEJDOUB / Gratuit / Sur inscription
Contes de grenouilles pour toute la famille avec Claire EL MEJDOUB / Gratuit / Sur inscription   .

Bibliothèque de Thiviers 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers 24551 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Contes avec Claire El Mejdoub

Frog Stories for the Whole Family with Claire EL MEJDOUB / Free / Registration required

L’événement Contes avec Claire El Mejdoub Thiviers a été mis à jour le 2026-09-04 par Isle-Auvézère

À voir aussi à Thiviers (Dordogne)