Contes avec Claire El Mejdoub Bibliothèque de Thiviers Thiviers
mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque de Thiviers · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
Contes avec Claire El Mejdoub
Bibliothèque de Thiviers 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:30:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Contes de grenouilles pour toute la famille avec Claire EL MEJDOUB / Gratuit / Sur inscription
Contes de grenouilles pour toute la famille avec Claire EL MEJDOUB / Gratuit / Sur inscription .
Bibliothèque de Thiviers 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers 24551 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82
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English : Contes avec Claire El Mejdoub
Frog Stories for the Whole Family with Claire EL MEJDOUB / Free / Registration required
L’événement Contes avec Claire El Mejdoub Thiviers a été mis à jour le 2026-09-04 par Isle-Auvézère
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