Contes avec Claire El Mejdoub Bibliothèque de Thiviers Thiviers

Informations pratiques

Thiviers

Contes avec Claire El Mejdoub

Bibliothèque de Thiviers 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 10:30:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Contes de grenouilles pour toute la famille avec Claire EL MEJDOUB / Gratuit / Sur inscription

Contes de grenouilles pour toute la famille avec Claire EL MEJDOUB / Gratuit / Sur inscription .

Bibliothèque de Thiviers 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers 24551 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82

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English : Contes avec Claire El Mejdoub

Frog Stories for the Whole Family with Claire EL MEJDOUB / Free / Registration required

L’événement Contes avec Claire El Mejdoub Thiviers a été mis à jour le 2026-09-04 par Isle-Auvézère