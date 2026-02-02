Contes béarnais et crêpes au coin du feu PicNic Arette
Contes béarnais et crêpes au coin du feu PicNic Arette samedi 7 février 2026.
Contes béarnais et crêpes au coin du feu
PicNic 18 Rue d’Escamet Arette Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Entre la chandeleur et le carnaval, venez passez une belle soirée d’hiver avec nous et vous nourrir d’une bonne soupe et de délicieuses crêpes et de contes traditionnels béarnais ..
Des histoires d’hier qui résonnent plus que jamais aujourd’hui !
Une soirée qui réchauffe le cœur et fait du bien aux oreilles, une soirée pour se rassembler et soigner notre humanité.
ATTENTION Pas de bal trad cette année… la soirée annoncée initialement à la salle Roncal est relocalisée au tiers-lieu PicNic. .
PicNic 18 Rue d’Escamet Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
