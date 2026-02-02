Contes béarnais et crêpes au coin du feu PicNic Arette

Contes béarnais et crêpes au coin du feu

PicNic 18 Rue d’Escamet Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Entre la chandeleur et le carnaval, venez passez une belle soirée d’hiver avec nous et vous nourrir d’une bonne soupe et de délicieuses crêpes et de contes traditionnels béarnais ..

Des histoires d’hier qui résonnent plus que jamais aujourd’hui !

Une soirée qui réchauffe le cœur et fait du bien aux oreilles, une soirée pour se rassembler et soigner notre humanité.

ATTENTION Pas de bal trad cette année… la soirée annoncée initialement à la salle Roncal est relocalisée au tiers-lieu PicNic. .

L’événement Contes béarnais et crêpes au coin du feu Arette a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Haut-Béarn