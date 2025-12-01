Contes bibliques de Noël Chapelle Besançon

Contes bibliques de Noël

CONTES BIBLIQUES NOËL Sam. 20 déc. 15h

par l’association La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte

Par des contes, approchez la Bible sous un nouvel angle. A partir de 7 jusqu’à 97 ans !

En cette belle période de l’Avent, venez écouter des contes autour de la Nativité racontés, en la chapelle du Centre diocésain, par l’association La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte , samedi 20 décembre, à 15h. Ces contes seront suivis d’un concert de chants de Noël traditionnels à 16h30.

Comme l’étoile frappe déjà à notre porte écoutez comme Dieu tient sa Promesse de toujours…

Cette association propose par ses récits contés un bout de chemin qui invitent à porter notre regard à hauteur de vie, donc de Dieu et de pleine humanité. (Sylvie Germain) .

Chapelle 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

