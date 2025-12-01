Contes bibliques de Noël Chapelle Besançon
Contes bibliques de Noël Chapelle Besançon samedi 20 décembre 2025.
Contes bibliques de Noël
Chapelle 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
CONTES BIBLIQUES NOËL Sam. 20 déc. 15h
par l’association La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte
Par des contes, approchez la Bible sous un nouvel angle. A partir de 7 jusqu’à 97 ans !
En cette belle période de l’Avent, venez écouter des contes autour de la Nativité racontés, en la chapelle du Centre diocésain, par l’association La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte , samedi 20 décembre, à 15h. Ces contes seront suivis d’un concert de chants de Noël traditionnels à 16h30.
Comme l’étoile frappe déjà à notre porte écoutez comme Dieu tient sa Promesse de toujours…
Cette association propose par ses récits contés un bout de chemin qui invitent à porter notre regard à hauteur de vie, donc de Dieu et de pleine humanité. (Sylvie Germain) .
Chapelle 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
English : Contes bibliques de Noël
L’événement Contes bibliques de Noël Besançon a été mis à jour le 2025-12-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON