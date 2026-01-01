Contes bibliques l’Eau Salle C4 Centre diocésain Besançon

Contes bibliques l’Eau

Salle C4 Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-01-17 15:00:00

– Contes bibliques sur le thème de l’eau.

Animation proposée par l’association La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte

Par des contes, approchez la Bible sous un nouvel angle. A partir de 7 jusqu’à 97 ans !

Dans la Bible aussi l’eau désaltère, purifie, engloutit, manque, fait vivre … Avec les contes bibliques chacun découvrira l’eau des oasis, fleuve, mer, fontaines… une eau qui fait remonter à Celui qui est la Source. .

