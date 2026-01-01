Contes bibliques l’Eau Salle C4 Centre diocésain Besançon
Contes bibliques l’Eau Salle C4 Centre diocésain Besançon samedi 17 janvier 2026.
Contes bibliques l’Eau
Salle C4 Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-17 15:00:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
– Contes bibliques sur le thème de l’eau.
Animation proposée par l’association La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte
Par des contes, approchez la Bible sous un nouvel angle. A partir de 7 jusqu’à 97 ans !
Dans la Bible aussi l’eau désaltère, purifie, engloutit, manque, fait vivre … Avec les contes bibliques chacun découvrira l’eau des oasis, fleuve, mer, fontaines… une eau qui fait remonter à Celui qui est la Source. .
Salle C4 Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
