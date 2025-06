CONTES CAROTTÉS Soubès 25 juin 2025 07:00

CONTES CAROTTÉS Place du Terral Soubès Hérault

Début : 2025-06-25

fin : 2025-06-25

2025-06-25

La Cie Les Soleils Piétons vous invite à un spectacle de marionnettes captivant à Soubès, conçu pour tous les âges, de 3 à 103 ans. En complément, participez à un atelier créatif de fabrication de marionnettes à 14h30 pour prolonger la magie et laisser libre cours à votre imagination.

Place du Terral

Soubès 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 41 45 belleshistoires.soubes@gmail.com

English :

Cie Les Soleils Piétons invites you to a captivating puppet show in Soubès, designed for all ages from 3 to 103. To complement the show, take part in a creative puppet-making workshop at 2:30 p.m. to prolong the magic and give free rein to your imagination.

German :

Die Cie Les Soleils Piétons lädt Sie zu einem fesselnden Marionettenspiel in Soubès ein, das für alle Altersgruppen von 3 bis 103 Jahren konzipiert ist. Nehmen Sie zusätzlich um 14:30 Uhr an einem kreativen Workshop zur Herstellung von Marionetten teil, um die Magie zu verlängern und Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.

Italiano :

La Cie Les Soleils Piétons vi invita a uno spettacolo di marionette accattivante a Soubès, pensato per tutte le età, dai 3 ai 103 anni. Alle 14.30 potrete anche partecipare a un laboratorio creativo di costruzione di marionette per prolungare la magia e dare libero sfogo alla vostra immaginazione.

Espanol :

La Cie Les Soleils Piétons le invita a un cautivador espectáculo de marionetas en Soubès, pensado para todas las edades, de 3 a 103 años. También podrá participar en un taller creativo de creación de marionetas a las 14:30 h para prolongar la magia y dar rienda suelta a su imaginación.

