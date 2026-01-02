Contes celtiques☘️ Bibliothèque municipale Perros-Guirec
Bibliothèque municipale 14 Rue de Krec’h Feunteun Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-18 15:30:00
fin : 2026-02-18 16:15:00
2026-02-18
Laissez-vous emporter par les histoires fascinantes de Gilles Larher qui vous embarquent dès les premiers mots.
Rires, émotions et émerveillement attendent petits et grands !
À partir de 4 ans. Entrée libre. Gratuit. .
