Contes celtiques☘️ Bibliothèque municipale Perros-Guirec

Contes celtiques☘️

Bibliothèque municipale 14 Rue de Krec’h Feunteun Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-18 15:30:00

fin : 2026-02-18 16:15:00

2026-02-18

Laissez-vous emporter par les histoires fascinantes de Gilles Larher qui vous embarquent dès les premiers mots.

Rires, émotions et émerveillement attendent petits et grands !

À partir de 4 ans. Entrée libre. Gratuit. .

