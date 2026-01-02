Contes celtiques en langue bretonne ☘️ Bibliothèque municipale Perros-Guirec

Contes celtiques en langue bretonne ☘️

Bibliothèque municipale 14 Rue de Krec’h Feunteun Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-04 17:00:00

fin : 2026-03-04 17:30:00

2026-03-04

Par Visant Dubois de l’association Ti Ar Vro

En langue bretonne, Visant Dubois vous plonge dans les histoires et les légendes de Bretagne.

Des récits fascinants qui ensorceleront petits et grands.

Entrée Libre . Gratuit. .

