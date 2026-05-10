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Contes & comptines Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Contes & comptines Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Contes & comptines Centre socioculturel des Bourderies Nantes mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Centre socioculturel des Bourderies

Adresse : 2A Rue de Saint Brévin

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Adhésion ACCOORD requise (8.00€)

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 10:00 – 11:30
Gratuit : oui Adhésion ACCOORD requise (8.00€) En famille, Jeune Public – Age maximum : 99 

Retrouvez-nous à 10h pour une animation lecture. Ces temps sont accompagnés de musique. Les enfants sont sous la responsabilité de leur responsables légaux.

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr 0240464146


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