Contes & comptines Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 10:00 – 11:30

Gratuit : oui Adhésion ACCOORD requise (8.00€) En famille, Jeune Public – Age maximum : 99

Retrouvez-nous à 10h pour une animation lecture. Ces temps sont accompagnés de musique. Les enfants sont sous la responsabilité de leur responsables légaux.

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr 0240464146



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