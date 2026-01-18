Contes, Comptines et Mandoline Rion-des-Landes
Contes, Comptines et Mandoline
232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes Landes
Gratuit
Début : 2026-01-24
2026-01-24
Animé par Isabelle GARON, proposé par les Centre musicaux ruraux des Landes
Quand la musique et la lecture entrent en résonance, une histoire, un conte, un album prennent vie.
232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr
English : Contes, Comptines et Mandoline
Hosted by Isabelle GARON, proposed by the Centre musicaux ruraux des Landes
When music and reading resonate, a story, tale or album comes to life.
