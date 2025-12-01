Contes & Concert de Noël Place Jean Moulin Bavilliers

Contes & Concert de Noël

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 18:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Avant la fermeture hivernale, la médiathèque vous propose un moment magique autour des fêtes de fin d’année.

La soirée débutera par des contes racontés par l’équipe de la médiathèque, puis se poursuivra par un concert de Noël interprété par l’Orchestre Balada.

Des chocolats et des manalas seront offerts au public pour clôturer cette rencontre dans la convivialité. .

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr

English : Contes & Concert de Noël

L’événement Contes & Concert de Noël Bavilliers a été mis à jour le 2025-11-28 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)