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Contes d’Afrique Bibliothèque des Batignolles Paris

Contes d’Afrique Bibliothèque des Batignolles Paris

Contes d’Afrique Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque des Batignolles

Adresse : 18, rue des Batignolles

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

A travers les contes d’Afrique, partez à la rencontre de Yakouba, croisez la route d’un lièvre très malin, observez des animaux qui veulent vivre en paix et écoutez les aventures de Nasreddine, le fou-sage.

mercredi 13 mai à 16h30
dans la cabane à histoires
sur inscription à partir de 5 ans
Le mercredi 13 mai 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T19:30:00+02:00
fin : 2026-05-13T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T16:30:00+02:00_2026-05-13T17:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles  75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/


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