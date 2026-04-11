Contes d’Afrique Bibliothèque des Batignolles Paris
Contes d’Afrique Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 13 mai 2026.
A travers les contes d’Afrique, partez à la rencontre de Yakouba, croisez la route d’un lièvre très malin, observez des animaux qui veulent vivre en paix et écoutez les aventures de Nasreddine, le fou-sage.
mercredi 13 mai à 16h30
dans la cabane à histoires
sur inscription à partir de 5 ans
Le mercredi 13 mai 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T19:30:00+02:00
fin : 2026-05-13T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T16:30:00+02:00_2026-05-13T17:30:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Le Championnat Paris Printemps Piscine Georges-Vallerey PARIS 11 avril 2026
- Paris Run For All 2026 11 avril 2026
- La tête dans l’eau, vers une santé mentale Piscine Georges Hermant PARIS 11 avril 2026
- Beau Commun – Pop-Up de Créateurs Quartier Général Paris 11 avril 2026
- Atelier aquarelle sur les paysages et la lumière de Provence Bibliothèque André Malraux Paris 11 avril 2026