Contes d’albâtre (sous réserve) Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Contes d’albâtre (sous réserve)

Samedi 21 février 2026.

(horaires à venir).

Mercredi 25 février 2026.

(horaires à venir).

Samedi 28 février 2026.

(horaires à venir).

Samedi 28 mars 2026.

(horaires à venir).

Contes avec L’Éolienne au Centre de la Vieille Charité.Enfants

Le monde est très grand et plein de contrées magnifiques que l’existence de mille hommes ne suffirait pas à visiter. (Arthur Rimbaud 1885)



Mêlant mots et musique, deux artistes voyageuses venant de Provence et de Perse, et ayant Marseille pour port d’attache, vous entraînent dans leur sillage vers la Mer Rouge, vers le Royaume de Saba, vers les légendes et merveilles du port d’Aden et des montagnes yéménites.

Un spectacle empli de mystère et de poésie, de force et de ruse, de mélopées et d’effluves de moka pour partager le goût du voyage et de la rencontre de l’Autre…



Avec Claire Leray (conte) et Shadi Fathi (setar, shourangiz, daf, zarb)

Avec l’Éolienne



• À partir de 7 ans

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Storytelling with L’Éolienne at the Centre de la Vieille Charité.

