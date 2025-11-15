Contes d’Amérique du Sud Tryd’Hall Romans-sur-Isère
Contes d’Amérique du Sud
Tryd’Hall 10 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-11-15 17:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
2025-11-15
Plongez au coeur des contes d’Amérique du Sud avec Pitchi le rouge-gorge.
Tryd’Hall 10 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes trydart@orange.fr
English :
Plunge into the heart of South American fairytales with Pitchi the robin.
German :
Tauchen Sie mit Pitchi, dem Rotkehlchen, in das Herz der südamerikanischen Märchen ein.
Italiano :
Immergetevi nelle storie del Sud America con Pitchi il pettirosso.
Espanol :
Sumérgete en los cuentos de Sudamérica con el petirrojo Pitchi.
