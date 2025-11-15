Contes d’Amérique du Sud Tryd’Hall Romans-sur-Isère

Contes d’Amérique du Sud

Tryd’Hall 10 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 17:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Plongez au coeur des contes d’Amérique du Sud avec Pitchi le rouge-gorge.

.

Tryd’Hall 10 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes trydart@orange.fr

English :

Plunge into the heart of South American fairytales with Pitchi the robin.

German :

Tauchen Sie mit Pitchi, dem Rotkehlchen, in das Herz der südamerikanischen Märchen ein.

Italiano :

Immergetevi nelle storie del Sud America con Pitchi il pettirosso.

Espanol :

Sumérgete en los cuentos de Sudamérica con el petirrojo Pitchi.

L’événement Contes d’Amérique du Sud Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-28 par Valence Romans Tourisme