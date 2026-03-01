Contes d’amour

2 Rue de la Bruzette Fondettes Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Les Contes de la Cheminée Ronde vous invitent à les suivre cette année sur les chemins de l’amour.

Le samedi la soirée sera réservée aux adultes. Nous découvrirons diverses formes de l’amour tels que l’amour passion qui peut faire faire n’importe quoi

Les Contes de la Cheminée Ronde vous invitent à les suivre cette année sur les chemins de l’amour.

Le samedi la soirée sera réservée aux adultes. Nous découvrirons diverses formes de l’amour tels que l’amour passion qui peut faire faire n’importe quoi, l’amour renaissance qui peut reconstruire un être, l’amour qui transforme l’homme et l’amour que l’on dit différent.

Le dimanche sera destiné aux enfants et l’ambiance sera certainement joyeuse à l’écoute de plusieurs contes parmi lesquels l’amour en miniature entre une puce et un pou ou la quête de l’amour avec mademoiselle Scarabée qui recherche désespérément un amoureux.

Samedi 28 mars Contes pour adultes

Dimanche 29 mars Contes pour enfants à partir de 4 ans 5 .

2 Rue de la Bruzette Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 35 12 78 lescontesdelachemineeronde@gmail.com

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English :

This year, Les Contes de la Cheminée Ronde invite you to follow them on the paths of love.

Saturday evening is reserved for adults. We’ll discover various forms of love, such as the passion that can make you do anything

L’événement Contes d’amour Fondettes a été mis à jour le 2026-03-23 par Tours Val de Loire Tourisme